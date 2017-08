Area restaurants host a benefit for the American Red Cross

Please enable Javascript to watch this video

ST. LOUIS — Area restaurants host a benefit Wednesday for the American Red Cross of Greater St. Louis. 55 restaurants are donating a part of their proceeds today to red cross disaster relief efforts.

If you pay with Mastercard they will match every purchase.

Participating restaurants:

Wednesday, August 23, 2017

Ballwin

Candicci's Restaurant and Bar

100 Holloway Rd, Ballwin, MO 63011

Firehouse Subs (includes catering & take-out)

14948 Manchester Rd., Ballwin, MO 63011

Krieger’s Hometown Sports Bar

1356 Big Bend Road, Ballwin, MO 63021

The Wolf

15480 Clayton Rd, Ballwin, MO 63011

Central West End

Llywelyn’s Pub

4747 McPherson Ave, St. Louis, MO 63108

Hospitality Studies Program at St. Louis Community College

5600 Oakland Avenue, 63110

Chesterfield

Espino’s Mexican Bar & Grill

17409 Chesterfield Airport Rd., Chesterfield, MO

Firehouse Subs (includes catering & take-out)

79 Forum Shopping Center, Chesterfield, MO 63017

Firehouse Subs (includes catering & take-out)

1649 Clarkson Rd., Chesterfield, MO 63017

Weber’s Front Row

101 Chesterfield Town Center, Chesterfield, MO 63005

Clayton

Barrister’s Pub & Grill

7923 Forsyth Blvd, Clayton, MO 63105

Oceano Bistro

44 N Brentwood Blvd, Clayton, MO 63105

Pei Wei (Includes Take-Out orders)

8885 Ladue Rd #1, St. Louis, MO 63124

Creve Coeur

Granite City Food & Brewery

11411 Olive Blvd., Creve Coeur, MO, 63141

Pei Wei (Includes Take-Out orders)

11430 Olive Blvd, Creve Coeur, MO 63141

The Post Sports Bar & Grill (Lunch Only)

763 Old Ballas Rd, Creve Coeur, MO 63141

Delmar Loop

Salt & Smoke

6525 Delmar Blvd, St. Louis MO

Dogtown

The Pat Connolly Tavern

6400 Oakland Ave, St. Louis, MO 63139

Ellisville, MO

Dewey’s Pizza (4:00-10:00 only) (Includes Take-Out orders)

1312 Clarkson Clayton Center, Ellisville, MO 63011

Faraci Pizza

15430 Manchester Rd., Ellisville, MO 63011

Walnut Grill

1386 Clarkson Clayton Center, Ellisville, MO 63011

Eureka, MO

O’Dell’s Irish Pub & Ale House

141 S Central Ave, Eureka, MO 63025

Kirkwood

Amigo’s Cantina

120 W Jefferson Ave, St. Louis, MO 63122

Dewey’s Pizza (4:00-10:00 only) (Includes Take-Out orders)

124 N Kirkwood Rd, Kirkwood, MO 63122

Kirkwood Ice & Fuel

215 N. Kirkwood Rd., Kirkwood 63122

Spencer’s Grill

223 S. Kirkwood Rd., Kirkwood, 63122

Maplewood

Cousin Hugo’s Bar & Grill

3233 N Laclede Station Rd, St. Louis, MO 63143

Maya Cafe (5-9pm only)

2726 Sutton Blvd. Maplewood, 63143

Michael's Bar & Grill

7101 Manchester Ave, St. Louis, MO 63143

The Post Sports Bar & Grill (Lunch Only)

7372 Manchester Rd, Maplewood, MO 63143

O’Fallon

Clayton’s

104 Triad Center W, O'Fallon, MO 63366

Madison’s Café

2974 State Hwy K, O'Fallon, MO 63376

McGurk’s Public House

108 S. Main St. O’Fallon, MO 63366

Walnut Grill

4401 Hwy. K, O’Fallon, MO 63368

Olivette

Fallon’s Bar & Grill

9200 Olive Blvd #116, Olivette, MO 63132

Soulard

Llywelyn’s Pub

1732 South 9th Street, St. Louis, MO 63104

St. Charles

Dewey’s Pizza (4:00-10:00 only) (Includes Take-Out orders)

1520 S 5th St, St Charles, MO 63303

St. Louis City

Pietro’s Restaurant

3801 Watson Rd, St. Louis, MO 63109

St. Peters

Shamrocks Pub n Grill

4177 Veterans Memorial Parkway, St. Peters, MO 63376

The Hill

Adriana’s

5101 Shaw Ave, St. Louis, MO 63110

Amighetti’s

5141 Wilson Ave., St. Louis, MO 63110

Favazza’s

5201 Southwest Ave, St. Louis, MO 63139

Gian-Tony’s

5356 Daggett Ave, St. Louis, MO 63110

Guido’s Pizzeria & Tapas

5046 Shaw Ave, St. Louis, MO 63110

Mama’s on the Hill

2132 Edwards St, St. Louis, MO 63110

Town & Country

John Mineo's Italian Restaurant

13490 Clayton Road, Town and Country, MO 63131

University City

Dewey’s Pizza (4:00-10:00 only) (Includes Take-Out orders)

559 North and South Rd, St. Louis, MO 63130

House of India

8501 Delmar Blvd., St. Louis, MO 63124

Salt & Smoke

6525 Delmar Blvd, St. Louis MO