STLMoms: The Toy Guy

ST. LOUIS –
WHAT ARE THE HOT PRESENTS YOU MUST HAVE UNDER THE TREE THIS YEAR?
CHRIS BYRNE THE TOY GUY FLEW IN ON HIS SLEIGH THIS MORNING TO UNWRAP THE POPULAR GIFTS THIS SEASON.
GOOD MORNING,
{***TOYS***}
CRYSTAL PALACE
PLAYMOBIL
Ages 4+
$139.99
This set is available at Walmart.com.
POP POPS SNOTZ SLIME SLAMMER HAMMER
YULU
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RIZMO
TOMY
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SCRUFF-A-LUVS REAL RESCUE
MOOSE TOYS
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ZAX
ZING
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RAINBOW SURPRISE DOLLS
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VIRO RIDES VEGA
MGA Entertainment
Ages 8-11
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VIRO Vega is a 2-n-1 transforming electric scooter – it`s the first scooter for kids that transforms into a mini-bike, then back to a scooter so you can customize your ride.
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{MARGIE}
CHRIS BYRNE THE TOY GUY THANKS FOR YOUR TIME THIS MORNING.
[STLMOMS/XCLIP][MARGIE]
{MARGIE}
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