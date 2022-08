ST. LOUIS – You can fuel up for the O’Fallon Missouri Latin Festival with help from Tacos La Jefa.

We learn the rich history of the birria taco in the FOX 2 Kitchen.

O’Fallon MO Latin Festival

Sunday, September 18

308 Civic Park Drive

O’Fallon, MO 63366

https://www.facebook.com/OFallonLatinFestival