ST. LOUIS, Mo. – Vails Brothers Shrimp, Chicken, and Fish will help cater the Delta Sigma Theta, Inc. East St. Louis Alumnae Chapter parade. Chapter President Pamela M. Weston gives us a preview.

Delta Sigma Theta Parade

Saturday, June 4

10:00 a.m.

89th & State St.

East St. Louis, IL

https://www.dsteslac.org/

https://vailsbrothers314.com/