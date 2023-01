Editor’s Note: The following story is for mature audiences and contains potentially strong, inappropriate language.

JEFFERSON CITY, Mo. – The state of Missouri rejected nearly 500 vanity or personalized license plates in 2022.

According to the state’s Department of Revenue, the plates were rejected on the grounds of being obscene or profane in RSMo 301.144.3 and 12 C.S.R 10-23.185.

No personalized license plates shall be issued containing any letters, numbers or combination of letters and numbers which are obscene, profane, patently offensive or contemptuous of a racial or ethnic group, or offensive to good taste or decency, or would present an unreasonable danger to the health or safety of the applicant, of other users of streets and highways, or of the public in any location where the vehicle with such a plate may be found. Excerpt from Missouri Law 301.144.3

The Department of Revenue did not say how many Missourians applied for vanity or personalized plates in 2022.

This is a list of most of the plates. Some submissions have been removed for vulgarity.

License plate request Date applied 0SAMA 1/18/2022 1FB 1/18/2022 1MFAFB 1/18/2022 69BDSM 1/18/2022 BAADAF 1/18/2022 ENDCCP 1/18/2022 FJ0BDN 1/18/2022 FKJBDN 1/18/2022 FUBARR 1/18/2022 FUJB46 1/18/2022 FUQ1RQ 1/18/2022 GTSTDN 1/18/2022 HPYAF 1/18/2022 MFP1R8 1/18/2022 MURD3R 1/18/2022 N0LBRL 1/18/2022 RFUCHS 1/18/2022 SHAFTS 1/18/2022 SKEETE 1/18/2022 STFD 1/18/2022 TAMGNT 1/18/2022 W0P100 1/18/2022 WKAS57 1/18/2022 WTFLUX 1/18/2022 0FKS2G 2/8/2022 1KRWTF 2/8/2022 1LVWAP 2/8/2022 46FJB 2/8/2022 5EXYAF 2/8/2022 BPBPMF 2/8/2022 EEWFK 2/8/2022 EFFBDN 2/8/2022 EFJB 2/8/2022 HVYBCH 2/8/2022 JAGASS 2/8/2022 L1B7RD 2/8/2022 LTFUXX 2/8/2022 MFARMY 2/8/2022 P0SWGN 2/8/2022 PMS365 2/8/2022 Q7EENB 2/8/2022 RBRDCK 2/8/2022 SL0FUK 2/8/2022 STKBDS 2/8/2022 T1DD1E 2/8/2022 UDMRYT 2/8/2022 W1DASS 2/8/2022 WHTDHL 2/8/2022 XKXKKX 2/8/2022 09WF0 2/9/2022 0NLFNS 2/9/2022 5H1TBX 2/9/2022 AHEG0 2/9/2022 AMFKR 2/9/2022 B00TYB 2/9/2022 B0M1ST 2/9/2022 B1MB0S 2/9/2022 BABTCH 2/9/2022 BADB1H 2/9/2022 BKBLK 2/9/2022 D10LDS 2/9/2022 EATNAS 2/9/2022 EG1RLS 2/9/2022 FAF01X 2/9/2022 FJB01 2/9/2022 FJB01K 2/9/2022 FJB46X 2/9/2022 FJBLFG 2/9/2022 FKAJ0B 2/9/2022 FKBDEN 2/9/2022 FKBYDN 2/9/2022 FKN816 2/9/2022 FKN81F 2/9/2022 FNTREX 2/9/2022 FPED0S 2/9/2022 FTWWF0 2/9/2022 FUBAR9 2/9/2022 H1GHAF 2/9/2022 H1QFCR 2/9/2022 JFBM 2/9/2022 MLFWGN 2/9/2022 P1KA15 2/9/2022 P1MPZ 2/9/2022 PETYAF 2/9/2022 QNB1CH 2/9/2022 RVRK1N 2/9/2022 S1XT9 2/9/2022 SGLAF 2/9/2022 SLWAF 2/9/2022 T1DDY 2/9/2022 UR2PED 2/9/2022 UWU333 2/9/2022 V0YEUR 2/9/2022 W1ZZ69 2/9/2022 WTMFP 2/9/2022 XKXKXK 2/9/2022 B8BBB8 2/10/2022 DAMGRL 2/10/2022 FJBC5 2/10/2022 M1LFG0 2/10/2022 REDWTF 2/10/2022 S3XYMF 2/10/2022 T1TSUP 2/10/2022 WHTPRV 2/10/2022 0EFFS 2/18/2022 ATFSMD 2/18/2022 BDAS47 2/18/2022 BMFC75 2/18/2022 FAF0MF 2/18/2022 FJB24 2/18/2022 FKGAS 2/18/2022 FVK0FF 2/18/2022 GFYM1 2/18/2022 JAGA55 2/18/2022 KMYSS 2/18/2022 KUM0F0 2/18/2022 LUMPET 2/18/2022 M0FJB 2/18/2022 SUCC1T 2/18/2022 TH0RNY 2/18/2022 V6B1HH 2/18/2022 V6H0E 2/18/2022 WTDRGN 2/18/2022 0HDAMN 2/24/2022 0JBK 2/24/2022 B0Y1FU 2/24/2022 BADH0S 2/24/2022 BDLL0X 2/24/2022 EFFEWE 2/24/2022 FJB46T 2/24/2022 FJBUSA 2/24/2022 FKBRCN 2/24/2022 GDGUN 2/24/2022 L1LMUF 2/24/2022 LRRH0 2/24/2022 MFMF 2/24/2022 NT1054 2/24/2022 TATTAS 2/24/2022 UHFUQ2 2/24/2022 A1DS 3/8/2022 BMFPSD 3/8/2022 LUVP1G 3/8/2022 PMPMBL 3/8/2022 RUDUM 3/8/2022 THEH03 3/8/2022 05H1T 3/17/2022 2K1L4U 3/17/2022 BADAG5 3/17/2022 BADJ0E 3/17/2022 FAWKS 3/17/2022 FUCE0 3/17/2022 FUSEEK 3/17/2022 KLLERS 3/17/2022 LGBN0W 3/17/2022 LGBNDN 3/17/2022 MRFART 3/17/2022 MSD0NK 3/17/2022 PSH1NP 3/17/2022 Q0Q 3/17/2022 RUDUMB 3/17/2022 SAYFJB 3/17/2022 SHRSHT 3/17/2022 WETBAC 3/17/2022 46SUXS 3/25/2022 FJB 3/25/2022 FKJ0 3/25/2022 FUCJB 3/25/2022 0FTG 3/31/2022 1032GT 3/31/2022 1H8UBZ 3/31/2022 247RBF 3/31/2022 46SUKS 3/31/2022 6H0E 3/31/2022 ABCDFU 3/31/2022 BADAGS 3/31/2022 BDB1CH 3/31/2022 BGHRNY 3/31/2022 BRKEMF 3/31/2022 CASTR8 3/31/2022 DADDCK 3/31/2022 FKPUTN 3/31/2022 GT0FKR 3/31/2022 H0B0AT 3/31/2022 M0FAUX 3/31/2022 M1LKRZ 3/31/2022 P0PSHT 3/31/2022 Q0Q171 3/31/2022 SNSFU 3/31/2022 STR0KD 3/31/2022 T1NYDK 3/31/2022 TTMF 3/31/2022 2FNN0Z 4/1/2022 B1GPMP 4/1/2022 CUFEM 4/1/2022 DGBD0N 4/1/2022 EMKCUF 4/1/2022 FARRT 4/1/2022 FCKJB 4/1/2022 FJBLGT 4/1/2022 FUKGAS 4/1/2022 GULAG 4/1/2022 HUFRTD 4/1/2022 HULAZZ 4/1/2022 KAKA02 4/1/2022 LGB460 4/1/2022 LTSFUK 4/1/2022 MFSTAR 4/1/2022 MY0GDB 4/1/2022 P1ST0F 4/1/2022 SCAT77 4/1/2022 SEXXXE 4/1/2022 SHTSTK 4/1/2022 STFUH0 4/1/2022 SWTSVG 4/1/2022 T1TTZ 4/1/2022 THYCAF 4/1/2022 VBR8TR 4/1/2022 45LGB 4/4/2022 DJTLGB 4/4/2022 FJB46 4/4/2022 FUKU 4/4/2022 HAHA69 4/4/2022 LGBD0N 4/4/2022 LGBUN0 4/4/2022 02BNU2 4/7/2022 2D1X 4/7/2022 2SEXS1 4/7/2022 CHEF69 4/7/2022 D0MR69 4/7/2022 D1DDLE 4/7/2022 FUB1DN 4/7/2022 GLTYAF 4/7/2022 HENT1A 4/7/2022 LGBJB 4/7/2022 LKYFKR 4/7/2022 M0H0ES 4/7/2022 M1NGE 4/7/2022 N0P00P 4/7/2022 NEED2P 4/7/2022 P1MP20 4/7/2022 SEXSLV 4/7/2022 TALLAF 4/7/2022 UGHWTF 4/7/2022 UNAPAF 4/7/2022 WKBTCH 4/7/2022 DWN2FK 4/12/2022 PUNAN1 4/12/2022 B1CH96 4/14/2022 EATVAG 4/14/2022 FARTN 4/14/2022 FJB1 4/14/2022 FQUTW0 4/14/2022 J0ESUX 4/14/2022 9FHRTS 4/21/2022 B1T3HN 4/21/2022 BBSTRD 4/21/2022 BTCHEE 4/21/2022 FNL0ST 4/21/2022 H82BJB 4/21/2022 TURDBE 4/21/2022 0FCKJE 4/28/2022 FJBDN 4/28/2022 FUKJB 4/28/2022 FUW1SH 4/28/2022 PHUK46 4/28/2022 THCAF 4/28/2022 LGFJB 5/2/2022 0WTFYB 5/4/2022 FBGM20 5/4/2022 HA1BSH 5/4/2022 MLFHNT 5/4/2022 T1T5UP 5/4/2022 BCH247 5/5/2022 DTF247 5/5/2022 EFFJB 5/5/2022 JUCBX1 5/5/2022 PRBTTM 5/5/2022 UPUNT0 5/5/2022 CHUV1T 5/12/2022 MFSL0W 5/12/2022 N0FXGV 5/12/2022 N0H0ES 5/12/2022 VBRTR 5/12/2022 0FUXS 5/18/2022 0HFKYA 5/18/2022 FJ8LGB 5/18/2022 SGT1TS 5/18/2022 USXYMF 5/18/2022 BJD1CK 5/19/2022 FAF01 5/19/2022 G0TAZZ 5/19/2022 SXYBAE 5/19/2022 BABY69 5/26/2022 BRUH69 5/26/2022 M0FUGR 5/26/2022 PRVRTD 5/27/2022 H8TR0Y 6/1/2022 417FJB 6/2/2022 ADLT0Y 6/2/2022 BADBTH 6/2/2022 BCHWTF 6/2/2022 FUBBAR 6/2/2022 FUJ0E 6/2/2022 GBFJB 6/2/2022 Z1NK69 6/2/2022 GR0MAF 6/3/2022 SMDATF 6/3/2022 4T5LGB 6/13/2022 96AF 6/16/2022 DR0P69 6/16/2022 LGB03 6/16/2022 SLPAH0 6/16/2022 ST98LA 6/16/2022 WTHELL 6/16/2022 00FGVN 6/23/2022 FDEMS 6/23/2022 PHUKHU 6/23/2022 18UPMF 7/7/2022 1MDTF 7/7/2022 B00BYZ 7/7/2022 BADAZF 7/7/2022 DNFWME 7/7/2022 E4TA5S 7/7/2022 FJBM0 7/7/2022 LAMF 7/7/2022 P0S67 7/7/2022 PAWGS 7/7/2022 SFMF03 7/7/2022 SRTDTF 7/7/2022 T0T069 7/7/2022 UFKNA 7/7/2022 UPY0RZ 7/7/2022 WANKR 7/7/2022 WTF1 7/7/2022 WTFGAS 7/7/2022 1GT0FF 7/21/2022 6DN1NE 7/21/2022 BEANR 7/21/2022 DRGNAS 7/21/2022 FKJ0EB 7/21/2022 FREEAF 7/21/2022 FUCRWE 7/21/2022 FUM0NY 7/21/2022 FW0RDS 7/21/2022 HPSSY 7/21/2022 LGBXJ 7/21/2022 SHTBBY 7/21/2022 THTASS 7/21/2022 FATA55 7/29/2022 KCPD69 7/29/2022 0PPA1 8/4/2022 FKJB 8/9/2022 PEEP00 8/9/2022 PNYP00 8/9/2022 RBFPR0 8/9/2022 SXYSLT 8/9/2022 T1TMN 8/9/2022 WAP11 8/9/2022 WKB1CH 8/9/2022 EFYEAH 8/10/2022 FTFB1 8/10/2022 H8PEPL 8/10/2022 5H0E 8/18/2022 C0X4ME 8/18/2022 FKNBRY 8/18/2022 FKUL0L 8/18/2022 FNK00L 8/18/2022 FNM0VE 8/18/2022 FYBL0L 8/18/2022 HB1CFU 8/18/2022 HYM1E 8/18/2022 MFFR 8/18/2022 P00PYS 8/18/2022 T1TS0K 8/18/2022 THKDYK 8/18/2022 TTS0AK 8/18/2022 420FJG 8/24/2022 DH1CKS 8/24/2022 FNMRL0 8/24/2022 HAVE2P 8/24/2022 SHTTBX 8/24/2022 ST0KAF 8/24/2022 URGAY 8/24/2022 WKRPFN 8/24/2022 XXXWHP 8/24/2022 HLPSSY 8/31/2022 HLPSY 8/31/2022 DNUTZZ 9/8/2022 J0ESUK 9/8/2022 YUS0B 9/8/2022 420FJB 9/14/2022 69D 9/14/2022 D3ZNTZ 9/14/2022 M0VEMF 9/16/2022 SDB1CH 9/16/2022 SUSAF 9/16/2022 M1LFS 9/20/2022 MYFN50 9/27/2022 04FKSK 10/7/2022 FKNBRT 10/7/2022 FUM012 10/7/2022 FYJB 10/7/2022 GDPSSY 10/7/2022 L0VEDK 10/7/2022 NMVT69 10/7/2022 PSYMTR 10/7/2022 SMFH 10/7/2022 0MFGT4 10/14/2022 FUCGAS 10/14/2022 RUBU 10/19/2022 ADHDAF 10/21/2022 FKKNCR 10/21/2022 LVMLFS 10/21/2022 KCM1LF 10/25/2022 M1LF93 10/25/2022 EFF0FF 10/28/2022 FKMYBM 10/28/2022 J1S0ME 10/28/2022 NGAPLZ 10/28/2022 NSTYH0 10/28/2022 BLB1CH 11/9/2022 VGYNA 11/14/2022 1ETASS 11/18/2022 BGK00N 11/18/2022 FKARND 11/18/2022 FNRPTR 11/18/2022 FUGUYS 11/18/2022 FUXX 11/18/2022 GENXAF 11/18/2022 PHTA55 11/18/2022 55ATA3 11/21/2022 FKDAGV 11/28/2022 FKGVN0 11/28/2022 PHACK 11/28/2022 WTFHPN 11/28/2022 ALLCAB 12/8/2022 BDE13 12/8/2022 FKNG0 12/8/2022 PPB1G 12/8/2022 PUMAAF 12/8/2022 PZSTFU 12/8/2022 SFCKNG 12/8/2022 69SPE 12/23/2022 BATBCH 12/23/2022 BU55YY 12/23/2022 FKNRAD 12/23/2022