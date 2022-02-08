List of St. Louis area daycares with substantiated complaints

ST. LOUIS – As Fox 2’s Chis Hayes investigates daycares that have left children unattended while under their watch, the web team has unveiled a daycare database where people can view all substantiated reports on St. Louis area daycares.
The reports vary from unattended and injured children to the electricity being turned off at a daycare. If parents have concerns or questions about a report, Hayes suggests calling the daycares for an explanation.
For daycares that are listed in the database below and would like to provide a response, email Hayes at chris.hayes@tvstl.com, and their response will be added to the database.
|Daycare Name
|Daycare Address
|Kiddos Corner LLC
|1930 E 5TH ST. WASHINGTON, MO
|LEARNING UNDER THE SON PRESCHOOL AND CHILD CARE
|450 E FITZGERALD AVE. GERALD, MO
|SUNNY SIDE CHILD CARE CENTER LLC
|840 ELMONT RD. SULLIVAN, MO
|KIDS 1ST CHILD DEVELOPMENT DAYCARE CENTER, INC.
|4019 E HIGHWAY 47, WINFIELD, MO
|BETH ACADEMY, LLC
|4301 KEATON CROSSING BLVD. O’FALLON, MO
|DOODLEBEE LEARNING CENTER
|1400 BRITAIN WAY ST. CHARLES, MO
|JELLYBEAN ISLAND LEARNING ACADEMY LLC
|6810 MEXICO RD. ST. PETERS, MO
|JELLYBEAN ISLAND LEARNING ACADEMY LLC
|6810 MEXICO RD
|KIDS ACADEMY INC.
|7767 HIGHWAY N, O’FALLON, MO
|KIDS R KIDS
|1020 MEYER RD. WENTZVILLE, MO
|KIDS R KIDS
|1020 MEYER RD. WENTZVILLE, MO
|KIDS R KIDS
|1020 MEYER RD. WENTZVILLE, MO
|KIDZ ACADEMY LLC
|2100 CAMPUS DR. ST. CHARLES, MO
|LITTLE HILLS LEARNING CENTER INC
|3601 MUELLER RD. ST. CHARLES, MO
|LITTLE LEARNERS OF ST. PETERS
|605 S CHURCH ST. ST. PETERS, MO
|LITTLE LEARNERS OF ST. PETERS
|605 S CHURCH ST. ST. PETERS, MO
|LITTLE SUNSHINE’S DAYCARE & LEARNING CENTER LLC
|2183 MUEGGE RD. ST. CHARLES, MO
|LITTLE SUNSHINE’S PLAYHOUSE & PRESCHOOL
|4220 HIGHWAY K, O’FALLON, MO
|O’FALLON EARLY CHILDHOOD CENTER LLC
|220 SONDEREN ST. O’FALLON, MO
|PRIMROSE SCHOOL OF ST. CHARLES AT HERITAGE
|1001 HERITAGE CROSSING, ST. PETERS, MO
|TENDERCARE LEARNING CENTER #4
|1804 BOONE’S LICK RD. ST. CHARLES, MO
|THE PEANUTS GANG LEARNING CENTER, INCORPORATED
|551 SALT LICK RD. ST. PETERS, MO
|THE PEANUTS GANG LEARNING CENTER, INCORPORATED
|551 SALT LICK RD. ST. PETERS, MO
|OUR SAVIOR LUTHERAN PRESCHOOL
|2800 W ELM, ST. CHARLES, MO
|A CHILD’S HEART LEARNING CENTER LLC.
|8020 SAINT CHARLES ROCK RD, ST. LOUIS, MO
|APPLE OF YOUR EYE ACADEMY LLC
|2580 BAUMGARTNER RD. ST. LOUIS, MO
|BRIGHT START ACADEMY, INC.
|9636 MIDLAND BLVD. OVERLAND, MO
|CITY SPROUTS DAYCARE, LLC
|3607 KIENLEN AVE. ST. LOUIS, MO
|CROUTHERS ACADEMY FOR EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
|200 CHESTERFIELD BUSINESS PKWY. CHESTERFIELD, MO
|ELANTIS KIDS, LLC
|7141 OLIVE BLVD. ST. LOUIS, MO
|FUN, 2, 3 CHILDCARE – SUNSET HILLS, INC.
|4320 S LINDBERGH BLVD. ST. LOUIS, MO
|HAPPY CHILD ACADEMY “LEARNING CENTER” LLC
|11158 OLD SAINT CHARLES RD. ST. ANN, MO
|KIDS INTERNATIONAL
|412 OLD STATE RD. ELLISVILLE, MO
|KINDERCARE EDUCATION LLC
|6200 HOWDERSHELL RD. HAZELWOOD, MO
|KYDDIE KARNIVAL 24HOUR LEARNING ACADEMY
|12265 BELLEFONTAINE RD. ST. LOUIS, MO
|KYDDIE KARNIVAL 24HOUR LEARNING ACADEMY
|12265 BELLEFONTAINE RD. ST. LOUIS, MO
|LA PETITE ACADEMY, INC.
|1000 BROOKWOOD CTR. FENTON, MO
|LEMAY CHILD AND FAMILY CENTER
|9828 S BROADWAY ST. LOUIS, MO
|LITTLE SUNSHINE’S PLAYHOUSE & PRESCHOOL
|8351 DELCREST DR. ST. LOUIS, MO
|LITTLE SUNSHINE’S PLAYHOUSE & PRESCHOOL
|8351 DELCREST DR. ST. LOUIS, MO
|LITTLE SUNSHINE’S PLAYHOUSE & PRESCHOOL
|8351 DELCREST DR. ST. LOUIS, MO
|LITTLE VILLAGE CHILD DEVELOPMENT CENTER
|9843 ST CHARLES ROCK RD. BRECKENRIDGE HILLS, MO
|MARY MARGARET DAY CARE & LEARNING CENTER
|1767 UNION RD. ST. LOUIS, MO
|MONTESSORI LEARNING CENTER
|1045 UNION RD. ST. LOUIS, MO
|MONTESSORI LEARNING CENTER
|1045 UNION RD. ST. LOUIS, MO
|PEARL’S PALACE
|8336 OLIVE BLVD. ST. LOUIS, MO
|PRECIOUS DAYS LEARNING ACADEMY INC
|8119 AIRPORT RD. ST. LOUIS, MO
|PRECIOUS DAYS LEARNING ACADEMY INC
|8119 AIRPORT RD. ST. LOUIS, MO
|STRAWBERRY INTERNATIONAL SCHOOLS OF BRIDGETON
|12300 NATURAL BRIDGE RD. BRIDGETON, MO
|STRAWBERRY INTERNATIONAL SCHOOLS OF BRIDGETON
|12300 NATURAL BRIDGE RD. BRIDGETON, MO
|STRAWBERRY INTERNATIONAL SCHOOLS OF ST. JOHN
|8701 SAINT CHARLES ROCK RD. ST. LOUIS, MO
|THE CENTRE AT CONWAY
|13725 CONWAY RD. ST. LOUS, MO
|THE FAMILY TREE HOUSE CHRISTIAN ACADEMY LLC
|2225 APOLLO DR. FENTON, MO
|THE GODDARD SCHOOL
|906 N ROCK HILL RD. ST. LOUIS, MO
|TIME AWAY LEARNING CENTER LLC
|11931 LARIMORE RD. ST. LOUIS, MO
|URBAN LEAGUE OF METROPOLITAN ST. LOUIS
|8964 JENNINGS STATION RD. JENNINGS, MO
|ABOUNADER, NADERA
|1254 N KIRKWOOD RD. ST. LOUIS, MO
|NIECY’S LEARNING ACADEMY LLC
|420 WATERFORD DR. FLORISSANT, MO
|FAITH ACADEMY EARLY CHILDHOOD
|13001 GRAVOIS RD. SUNSET HILLS, MO
|HEAVENLY HEARTS LEARNING CENTER
|215 SHEPLEY DR. ST. LOUIS, MO
|NEW LIFE LITTLE ARROWS
|1170 WIETHAUPT RD. FLORISSANT, MO
|PROMISE LAND PRESCHOOL
|5409 BAUMGARTNER RD. ST. LOUIS, MO
|RAINBOW OF DREAMS LEARNING CENTER
|9834 HALLS FERRY RD. ST. LOUIS, MO
|RAINBOW OF DREAMS LEARNING CENTER
|9834 HALLS FERRY RD. ST. LOUIS, MO
|SPIRIT & TRUTH DAYCARE & PRESCHOOL
|8727 DUNN RD. HAZELWOOD, MO
|DISCOVERY CHILDREN’S CENTER, INC.
|1211 TAMM AVE. ST. LOUIS, MO
|HARRIS STOWE STATE UNIVERSITY
|10 N COMPTON AVE. ST. LOUIS, MO
|KAREN’S KIDS DAYCARE
|3706 GRAVOIS AVE. ST. LOUIS, MO
|KINDERCARE EDUCATION LLC
|2500 HAMPTON AVE. ST. LOUIS, MO
|KINDERCARE EDUCATION LLC
|2500 HAMPTON AVE. ST. LOUIS, MO
|MAGNOLIA URBAN LEAGUE HEAD START / EARLY HEAD START
|2725 ALHAMBRA CT. ST. LOUIS, MO
|STUBBLEFIELD, MARILYN JEAN
|2727 S COMPTON AVE. ST. LOUIS, MO
|TLC CHILDCARE LLC
|1176 N KINGSHIGHWAY BLVD. ST. LOUIS, MO
|BURNING FOR LEARNING IN – HOME CHILDCARE
|755 WALTON AVE 1ST FL. ST. LOUIS, MO
|LAMB’S BRIDE CHILD CARE CENTER
|1324 TOWER GROVE AVE. ST. LOUIS, MO
|BOWS ‘N BULLFROGS
|668 S HIGHWAY 47, UNION, MO
|HURST, CHELSEA
|11 MILL POINT CT. MOSCOW MILLS, MO
|VALLI, ANGELA
|579 HICKORY KNOLL DR
|CANDYLAND ACADEMY
|102 BIRDIE HILLS RD
|KIDZ ACADEMY LLC
|1 SUGARWOOD DR
|GUFFEY, MONICA
|9 STILL SPRING CT
|TENDERCARE LEARNING CENTER #8
|13775 NEW HALLS FERRY RD
|TENDERCARE LEARNING CENTER #8
|13775 NEW HALLS FERRY RD
|TENDERCARE LEARNING CENTER #8
|13775 NEW HALLS FERRY RD
|THE KING’S DAY CARE & TEACHING CENTER
|7330 OLIVE BLVD
|OLIVET ASSEMBLY
|8300 MORGANFORD RD
|HAFFER, BRENDA
|927 CLETA DR
|MATHEWS, TATIANA
|293 AVANT DR
|BIG LITTLE KIDS CHILDCARE CENTER LLC
|818 CASS AVE
|BIG LITTLE KIDS CHILDCARE CENTER LLC
|818 CASS AVE
|BUSY BEE LEARNING CENTER
|6819 GRAVOIS AVE
|MAGICAL MOMENTS CHILD LEARNING CENTER INC
|3610 S BROADWAY AVE