List of St. Louis area daycares with substantiated complaints

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ST. LOUIS – As Fox 2’s Chis Hayes investigates daycares that have left children unattended while under their watch, the web team has unveiled a daycare database where people can view all substantiated reports on St. Louis area daycares.

The reports vary from unattended and injured children to the electricity being turned off at a daycare. If parents have concerns or questions about a report, Hayes suggests calling the daycares for an explanation.

For daycares that are listed in the database below and would like to provide a response, email Hayes at chris.hayes@tvstl.com, and their response will be added to the database.

Daycare NameDaycare Address
Kiddos Corner LLC1930 E 5TH ST. WASHINGTON, MO
LEARNING UNDER THE SON PRESCHOOL AND CHILD CARE450 E FITZGERALD AVE. GERALD, MO
SUNNY SIDE CHILD CARE CENTER LLC840 ELMONT RD. SULLIVAN, MO
KIDS 1ST CHILD DEVELOPMENT DAYCARE CENTER, INC.4019 E HIGHWAY 47, WINFIELD, MO
BETH ACADEMY, LLC4301 KEATON CROSSING BLVD. O’FALLON, MO
DOODLEBEE LEARNING CENTER1400 BRITAIN WAY ST. CHARLES, MO
JELLYBEAN ISLAND LEARNING ACADEMY LLC6810 MEXICO RD. ST. PETERS, MO
JELLYBEAN ISLAND LEARNING ACADEMY LLC6810 MEXICO RD
KIDS ACADEMY INC.7767 HIGHWAY N, O’FALLON, MO
KIDS R KIDS1020 MEYER RD. WENTZVILLE, MO
KIDS R KIDS1020 MEYER RD. WENTZVILLE, MO
KIDS R KIDS1020 MEYER RD. WENTZVILLE, MO
KIDZ ACADEMY LLC2100 CAMPUS DR. ST. CHARLES, MO
LITTLE HILLS LEARNING CENTER INC3601 MUELLER RD. ST. CHARLES, MO
LITTLE LEARNERS OF ST. PETERS605 S CHURCH ST. ST. PETERS, MO
LITTLE LEARNERS OF ST. PETERS605 S CHURCH ST. ST. PETERS, MO
LITTLE SUNSHINE’S DAYCARE & LEARNING CENTER LLC2183 MUEGGE RD. ST. CHARLES, MO
LITTLE SUNSHINE’S PLAYHOUSE & PRESCHOOL4220 HIGHWAY K, O’FALLON, MO
O’FALLON EARLY CHILDHOOD CENTER LLC220 SONDEREN ST. O’FALLON, MO
PRIMROSE SCHOOL OF ST. CHARLES AT HERITAGE1001 HERITAGE CROSSING, ST. PETERS, MO
TENDERCARE LEARNING CENTER #41804 BOONE’S LICK RD. ST. CHARLES, MO
THE PEANUTS GANG LEARNING CENTER, INCORPORATED551 SALT LICK RD. ST. PETERS, MO
THE PEANUTS GANG LEARNING CENTER, INCORPORATED551 SALT LICK RD. ST. PETERS, MO
OUR SAVIOR LUTHERAN PRESCHOOL2800 W ELM, ST. CHARLES, MO
A CHILD’S HEART LEARNING CENTER LLC.8020 SAINT CHARLES ROCK RD, ST. LOUIS, MO
APPLE OF YOUR EYE ACADEMY LLC2580 BAUMGARTNER RD. ST. LOUIS, MO
BRIGHT START ACADEMY, INC.9636 MIDLAND BLVD. OVERLAND, MO
CITY SPROUTS DAYCARE, LLC3607 KIENLEN AVE. ST. LOUIS, MO
CROUTHERS ACADEMY FOR EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT200 CHESTERFIELD BUSINESS PKWY. CHESTERFIELD, MO
ELANTIS KIDS, LLC7141 OLIVE BLVD. ST. LOUIS, MO
FUN, 2, 3 CHILDCARE – SUNSET HILLS, INC.4320 S LINDBERGH BLVD. ST. LOUIS, MO
HAPPY CHILD ACADEMY “LEARNING CENTER” LLC11158 OLD SAINT CHARLES RD. ST. ANN, MO
KIDS INTERNATIONAL412 OLD STATE RD. ELLISVILLE, MO
KINDERCARE EDUCATION LLC6200 HOWDERSHELL RD. HAZELWOOD, MO
KYDDIE KARNIVAL 24HOUR LEARNING ACADEMY12265 BELLEFONTAINE RD. ST. LOUIS, MO
KYDDIE KARNIVAL 24HOUR LEARNING ACADEMY12265 BELLEFONTAINE RD. ST. LOUIS, MO
LA PETITE ACADEMY, INC.1000 BROOKWOOD CTR. FENTON, MO
LEMAY CHILD AND FAMILY CENTER9828 S BROADWAY ST. LOUIS, MO
LITTLE SUNSHINE’S PLAYHOUSE & PRESCHOOL8351 DELCREST DR. ST. LOUIS, MO
LITTLE SUNSHINE’S PLAYHOUSE & PRESCHOOL8351 DELCREST DR. ST. LOUIS, MO
LITTLE SUNSHINE’S PLAYHOUSE & PRESCHOOL8351 DELCREST DR. ST. LOUIS, MO
LITTLE VILLAGE CHILD DEVELOPMENT CENTER9843 ST CHARLES ROCK RD. BRECKENRIDGE HILLS, MO
MARY MARGARET DAY CARE & LEARNING CENTER1767 UNION RD. ST. LOUIS, MO
MONTESSORI LEARNING CENTER1045 UNION RD. ST. LOUIS, MO
MONTESSORI LEARNING CENTER1045 UNION RD. ST. LOUIS, MO
PEARL’S PALACE8336 OLIVE BLVD. ST. LOUIS, MO
PRECIOUS DAYS LEARNING ACADEMY INC8119 AIRPORT RD. ST. LOUIS, MO
PRECIOUS DAYS LEARNING ACADEMY INC8119 AIRPORT RD. ST. LOUIS, MO
STRAWBERRY INTERNATIONAL SCHOOLS OF BRIDGETON12300 NATURAL BRIDGE RD. BRIDGETON, MO
STRAWBERRY INTERNATIONAL SCHOOLS OF BRIDGETON12300 NATURAL BRIDGE RD. BRIDGETON, MO
STRAWBERRY INTERNATIONAL SCHOOLS OF ST. JOHN8701 SAINT CHARLES ROCK RD. ST. LOUIS, MO
THE CENTRE AT CONWAY13725 CONWAY RD. ST. LOUS, MO
THE FAMILY TREE HOUSE CHRISTIAN ACADEMY LLC2225 APOLLO DR. FENTON, MO
THE GODDARD SCHOOL906 N ROCK HILL RD. ST. LOUIS, MO
TIME AWAY LEARNING CENTER LLC11931 LARIMORE RD. ST. LOUIS, MO
URBAN LEAGUE OF METROPOLITAN ST. LOUIS8964 JENNINGS STATION RD. JENNINGS, MO
ABOUNADER, NADERA1254 N KIRKWOOD RD. ST. LOUIS, MO
NIECY’S LEARNING ACADEMY LLC420 WATERFORD DR. FLORISSANT, MO
FAITH ACADEMY EARLY CHILDHOOD13001 GRAVOIS RD. SUNSET HILLS, MO
HEAVENLY HEARTS LEARNING CENTER215 SHEPLEY DR. ST. LOUIS, MO
NEW LIFE LITTLE ARROWS1170 WIETHAUPT RD. FLORISSANT, MO
PROMISE LAND PRESCHOOL5409 BAUMGARTNER RD. ST. LOUIS, MO
RAINBOW OF DREAMS LEARNING CENTER9834 HALLS FERRY RD. ST. LOUIS, MO
RAINBOW OF DREAMS LEARNING CENTER9834 HALLS FERRY RD. ST. LOUIS, MO
SPIRIT & TRUTH DAYCARE & PRESCHOOL8727 DUNN RD. HAZELWOOD, MO
DISCOVERY CHILDREN’S CENTER, INC.1211 TAMM AVE. ST. LOUIS, MO
HARRIS STOWE STATE UNIVERSITY10 N COMPTON AVE. ST. LOUIS, MO
KAREN’S KIDS DAYCARE3706 GRAVOIS AVE. ST. LOUIS, MO
KINDERCARE EDUCATION LLC2500 HAMPTON AVE. ST. LOUIS, MO
KINDERCARE EDUCATION LLC2500 HAMPTON AVE. ST. LOUIS, MO
MAGNOLIA URBAN LEAGUE HEAD START / EARLY HEAD START2725 ALHAMBRA CT. ST. LOUIS, MO
STUBBLEFIELD, MARILYN JEAN2727 S COMPTON AVE. ST. LOUIS, MO
TLC CHILDCARE LLC1176 N KINGSHIGHWAY BLVD. ST. LOUIS, MO
BURNING FOR LEARNING IN – HOME CHILDCARE755 WALTON AVE 1ST FL. ST. LOUIS, MO
LAMB’S BRIDE CHILD CARE CENTER1324 TOWER GROVE AVE. ST. LOUIS, MO
BOWS ‘N BULLFROGS668 S HIGHWAY 47, UNION, MO
HURST, CHELSEA11 MILL POINT CT. MOSCOW MILLS, MO
VALLI, ANGELA579 HICKORY KNOLL DR
CANDYLAND ACADEMY102 BIRDIE HILLS RD
KIDZ ACADEMY LLC1 SUGARWOOD DR
GUFFEY, MONICA9 STILL SPRING CT
TENDERCARE LEARNING CENTER #813775 NEW HALLS FERRY RD
TENDERCARE LEARNING CENTER #813775 NEW HALLS FERRY RD
TENDERCARE LEARNING CENTER #813775 NEW HALLS FERRY RD
THE KING’S DAY CARE & TEACHING CENTER7330 OLIVE BLVD
OLIVET ASSEMBLY8300 MORGANFORD RD
HAFFER, BRENDA927 CLETA DR
MATHEWS, TATIANA293 AVANT DR
BIG LITTLE KIDS CHILDCARE CENTER LLC818 CASS AVE
BIG LITTLE KIDS CHILDCARE CENTER LLC818 CASS AVE
BUSY BEE LEARNING CENTER6819 GRAVOIS AVE
MAGICAL MOMENTS CHILD LEARNING CENTER INC3610 S BROADWAY AVE

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