FAYETTEVILLE — The NCAA allows schools to have 85 players on football scholarship at one time.

Following spring drills and the transfer portal deadline for an athlete to enter by May 1 and still be eligible to play in the fall of 2022 has passed here’s where Arkansas stands. They are at 83 with two scholarships remaining for the Class of 2022.

Quarterbacks (2)

KJ Jefferson, R-Jr., 6-3, 245, Sardis North Panola (Miss.)

Malik Hornsby, R-So, 6-2, 187, Missouri City Fort Bend Marshall (Texas)

Running Backs (6)

AJ Green, So, 5-11, 202, Tulsa Union (Okla.)

Raheim Sanders, So, 6-2, 221, Rockledge (Fla.)

Rashod Dubinion, Fr, 5-10, 189, Ellenwood Cedar Grove (Ga.)

Dominique Johnson, Jr, 6-1, 228, Crowley (Texas)

Javion Hunt, R-Fr, 6-0, 200, Oklahoma City Carl Albert (Okla.)

James Jointer, Fr, 6-0, 217, Lttle Rock Parkview

Wide Receivers (11)

Ketron Jackson Jr., So, 6-2, 209, Royse City (Texas)

Jadon Haselwood, R-Jr, 6-3, 211, Oklahoma Transfer

Jaquayln Crawford, R-Sr, 5-10, 181, Oklahoma Transfer

Jaedon Wilson, R-Fr, 6-3, 180, DeSoto, Texas

Bryce Stephens, R-Fr, 6-0, 173, Oklahoma City John Marshall (Okla.)

Landon Rogers, R-Fr, 6-4, 201, Little Rock Parkview

Quincey McAdoo, Fr, 6-2, 182, Clarendon

Warren Thompson, R-Sr, 6-3, 193, Florida State Transfer

Harper Cole, R-So, 5-9, 176, Aurora Wabonsie Valley (Ill.)

Isaiah Sategna, Fr, 5-11, 170, Fayetteville

Sam Mbake, Fr, 6-3, 205, Kennesaw North Cobb, Ga.

Tight Ends (7)

Trey Knox, Sr, 6-5, 233, Murfreesboro Blackman (Tenn.)

Ty Washington, Fr, 6-4, 221, Leesburg Lee County (Ga.)

Erin Outley, R-Fr, 6-4, 268, Little Rock Parkview

Nathan Bax, R-Jr, 6-4, 260, Illinois State Transfer

Collin Sutherland, R-So, 6-5, 253, Flower Mound Marcus (Texas)

Hudson Henry, R-Jr, 6-5, 257, Pulaski Academy

Dax Courtney, Fr, 6-6, 220, Clarendon

Offensive Linemen (15)

Cole Carson, R-Fr, 6-5, 298, Bogata Rivercrest (Texas)

Ricky Stromberg, Sr, 6-4, 318, Tulsa Union (Okla.)

Ty’Kieast Crawford, Jr, 6-5, 347, Charlotte Transfer

Beaux Limmer, R-Jr, 6-5, 300, Tyler Lee (Texas)

Marcus Henderson, R-So, 6-5, 287, Memphis University School (Tenn.)

Eli Henderson, Fr, 6-4, 315, Duncan Byrnes (SC)

Brady Latham, R-Jr, 6-5, 303, Jenks (Okla.)

Terry Wells, R-Fr, 6-5, 297, Wynne

Devon Manuel, R-Fr, 6-9, 366, Sunset Beau Chene (La.)

Luke Jones, R-Jr, 6-5, 327, Notre Dame Transfer

Andrew Chamblee, Fr, 6-6, 311, Maumelle

Jalen St. John, R-So, 6-5, 334, St. Louis Trinity Catholic (Mo.)

E’Marion Harris, Fr, 6-7, 362, Joe T. Robinson

Dalton Wagner, R-Sr, 6-9, 337, Spring Grove Richmond Burton (Ill.)

Patrick Kutas, Fr, 6-5, 295, Memphis Christian Brothers (Tenn.)

Defensive Linemen (13)

Terry Hampton, R-Sr, 6-0, 293, Arkansas State Transfer

Jordan Domineck, R-Sr, 6-3, 253, Georgia Tech Transfer

Nico Davillier, Fr, 6-4, 275, Maumelle

Cameron Ball, R-Fr, 6-5, 313, Atlanta Tri-Cities (Ga.)

Taurean Carter, R-Jr, 6-3, 298, Mansfield Legacy (Texas)

Eric Thomas Jr, Jr, 6-3, 259, Pensacola Booker T. Washington (Fla.)

Landon Jackson, So, 6-7, 275, LSU Transfer

Eric Gregory, R-Jr, 6-4, 302, Memphis (Tenn.)

JJ Hollingsworth, Fr, 6-3, 249, Greenland

Zach Williams, Sr, 6-4, 245, Joe T. Robinson

Jashaud Stewart, Jr, 6-2, 243, Jonesboro

Marcus Miller, R-Jr, 6-5, 298, Warren

Isaiah Nichols, R-Sr, 6-3, 302, Springdale

Linebackers (8)

Bumper Pool, Sr, 6-2, 232,Lucas Lovejoy (Texas)

Marco Avant, R-Fr, 6-3, 221, Jonesboro

Chris Paul Jr., R-Fr, 6-1, 232, Cordele Crisp County (Ga.)

Mani Powell, Fr, 6-3, 220, Fayetteville

Jordan Crook, Fr. 6-0, 227, Duncanville (Texas)

Drew Sanders, Jr, 6-5, 232, Alabama Transfer

Kaden Henley, Fr, 6-2, 222, Shiloh Christian

Jackson Woodard, R-So, 6-3, 228, Little Rock Christian

Defensive Backs (17)

Jalen Catalon, R-Jr, 5-10, 199, Mansfield Legacy (Texas)

Myles Slusher, Jr, 6-0, 193, Broken Arrow (Okla.)

Dwight McGlothern, Jr, 6-2, 182, LSU Transfer

Jacorrei Turner, R-So, 6-2. 208, Atlanta Woodward Academy (Ga.)

Latavious Brini, Sr, 6-2, 211, Georgia Transfer

Jayden Johnson, So, 6-2, 216, Cedartown (Ga.)

Chase Lowery, R-Fr, 6-0, 189, Frisco (Texas)

Simeon Blair, R-Sr, 5-10, 209, Pine Bluff

Keuan Parker, R-Fr, 5-11, 178, Tulsa Booker T. Washington (Okla.)

Hudson Clark, R-Jr, 6-2, 178, Dallas Highland Park (Texas)

Trent Gordon, R-Sr, 5-11, 190, Penn State Transfer

Khari Johnson, Jr, 6-0, 191, Boston Suffield Academy, (Mass.)

Malik Chavis, R-Jr, 6-2, 200, Rison

Zach Zimos, R-Jr, 6-4, 224, Sugar Land Fort Bend Travis (Texas)

Jaylen Lewis, Fr, 6-0, 172, Brownsville Haywood (Tenn.)

Anthony Brown, Fr, 6-0, 180, Milan (Tenn.)

LaDarrius Bishop, R-Sr, 6-0, 200, Ashdown

Specialists (4)

Cam Little, So, K-P, 6-2, 176, Moore Southmoore (Okla.)

Reid Bauer, R-Sr, P, 5-11, 213, Magnolia (Texas)

Max Fletcher, Fr, P, 6-5, 168, Melbourne Pro Kick Australia

Eli Stein, Fr, LS, 6-3, 223, Cambridge (Wis.)