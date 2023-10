KANSAS CITY, Mo. — The Kansas City Chiefs face the Los Angeles Chargers in their first matchup of the year.

Patrick Mahomes vs. Justin Herbert tends to bring fireworks. Let’s see what happens this round.

Chiefs Inactives

DE BJ Thompson

OL Mike Caliendo

WR Justin Watson

DT Neil Farrell

DE Malik Herring

Chargers Inactives

S Alohi Gilman

DB Deane Leonard

RB Elijah Dotson

OL Zack Bailey

TE Tre McKitty

DL Christopher Hinton

DB Mark Webb Jr.